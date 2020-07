Ayer se registraron 2.744 nuevos contagios en Argentina

El 93,8% de esos casos se dieron entre Provincia y Ciudad de Buenos Aires. A su vez, se informaron otros 34 fallecimientos y la cifra de víctimas fatales en la pandemia asciende ahora a 1.385. Nuevamente, sin llegar a las cifras diarias máximas, las estadísticas de la situación de coronavirus en nuestro país arrojaron ayer números elevados: este jueves, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 2.744 nuevos contagios (apenas 122 menos que el record para un solo día) y otros 34 fallecimientos. De esta manera, el total acumulado de casos en el país asciende ahora a 69.941 (de los cuales, 24.186 ya se han recuperado), mientras que la cantidad de víctimas fatales en esta pandemia se elevó a 1.385. Por lo que los casos activos serían alrededor de 44 mil actualmente. En Provincia de Buenos Aires, ayer se detectaron 1.733 positivos, mientras que en Ciudad de Buenos Aires se registraron 840. Así reunieron el 93,8% de los casos informados ayer. Y aumentaron sus acumulados a 35.044 y 28.784 totales, respectivamente. Luego, como está ocurriendo día a día, Chaco volvió a mostrar una cifra considerable de nuevos casos (81) y llegó a 2.172 totales. Después se posicionaron: Río Negro (34 ayer; 911 totales), Entre Ríos (14; 307), Jujuy (14; 128), Neuquén (12; 503), Córdoba (8; 667), La Rioja (3; 88), Mendoza (2; 181), Santa Fe (2; 424) y Formosa (1; 75). En cambio, las provincias que no reportaron nuevos casos fueron Chubut (136 totales), Corrientes (118), La Pampa (7), Misiones (40), Salta (33), San Juan (8), San Luis (11), Santa Cruz (51), Santiago del Estero (25), Tierra del Fuego (149), Tucumán (79) y Catamarca (0). De este grupo, Santa Cruz, Tierra del Fuego y San Luis no reportan nuevos infectados desde hace más de 14 días, mientras que Catamarca es la única provincia que no tuvo contagios desde el inicio de la pandemia en el país. En cuanto a los 34 fallecimientos informados ayer, 12 fueron comunicados en el reporte matutino: seis hombres (cinco de Provincia de Buenos Aires y uno de Chaco) y seis mujeres (cuatro bonaerenses y dos de CABA). Luego, por la tarde se agregaron otras 22 muertes: diez hombres (cinco de Provincia de Buenos Aires y cinco de Ciudad de Buenos Aires) y doce mujeres (siete de Provincia, cuatro de CABA y una de Chaco). En cuanto a la ocupación de camas de terapia intensiva, 594 contagiados están internados en el país (de acuerdo al reporte de las diferentes jurisdicciones), mientras que el porcentaje de ocupación total de camas UTI de adultos está en el 50,1% en el país y en el 55,7% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Finalmente, de los 69.941 casos detectados, 1.067 (1,5%) son importados, 24.969 (35,7%) son contactos estrechos de casos confirmados y 32.144 (46%) son casos de circulación comunitaria. El resto se encuentra en investigación epidemiológica. MENOR CIRCULACIÓN La cantidad de usuarios de trenes, subtes y colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) descendió 30 por ciento tras las nuevas restricciones impuestas en la región y que, entre otras cosas, solo permite que trabajadores esenciales o con permisos especiales utilicen el transporte público. Según precisó el Ministerio de Transporte, la cantidad de usuarios de transporte público de este miércoles fue de 685.998, un 30 por ciento menos que los 984.789 que viajaron en trenes, subtes y colectivos el miércoles de la semana pasada. QUINTO DIPUTADO Carlos Selva, diputado nacional por el Frente de Todos, confirmó que dio positivo de coronavirus y se convirtió en el quinto legislador nacional que resultó contagiado en esta pandemia. Horas antes se había conocido el caso de Miguel Bazze (UCR), que siguió a los positivos del riojano Julio Sahad (PRO) y los bonaerenses del FdT, Walter Correa y Federico Fagioli (ya recuperado). EL MERCOSUR ACUERDA UN "COMPROMISO" PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA La declaración propone "una coordinación eficiente y permanente para frenar el avance del coronavirus y mitigar sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales". El Mercosur reafirmó su "compromiso con una coordinación eficiente y permanente para frenar el avance del coronavirus y mitigar sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales" que provoca la pandemia, que en algunos países de la región como Brasil, Perú y Chile ha provocado miles de muertes. La declaración fue el aporte final de la reunión celebrada de manera virtual por primera vez en los casi 40 años de vida del bloque regional por los presidentes de la Argentina, Alberto Fernández; de Brasil, Jair Bolsonaro; de Paraguay, Mario Abdo Benítez, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, como estados partes, en la 56ª Cumbre de Jefes de Estado, que se realizó desde Paraguay e incluyó el traspaso de la presidencia pro-témpore de este último a Uruguay. En los dos días de deliberaciones celebradas en las condiciones extraordinarias que impone la pandemia expusieron los mandatarios y los cancilleres y se realizaron mesas de trabajo de ministros y ministras de diversas áreas, como Economía, Trabajo, Salud y Desarrollo Social, entre otros. Entre las definiciones principales, el texto ofrece un apoyo absoluto a los emprendimientos laborales de las mujeres y reclama igualdad de oportunidades para acceder al trabajo sin distinción de géneros. Algunos temas considerados clave, como la firma del acuerdo con la Unión Europea (UE) y el ajuste del Arancel Externo Común, que Brasil considera urgente "simplificar y armonizar", quedaron sin definición. SE CONVIRTIÓ EN LEY LA DONACIÓN DE PLASMA EN LA PROVINCIA En tanto, en Zárate investigan si se vendió plasma a un contagiado. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto elaborado por la legisladora de La Matanza María Laura Ramírez y el senador de Malvinas Argentinas Luis Vivona, que prevé un plan provincial para promover la donación de plasma de pacientes recuperados de coronavirus y un registro único de donantes. La norma, aprobada por unanimidad en la cámara baja y alta, determina la declaración de Interés Provincial de la donación y el uso de plasma de personas convalecientes de COVID-19, establece un Plan Provincial en el marco del Sistema Provincial de Hemoterapia, cuyo órgano rector es el Instituto de Hemoterapia, y crea un registro único de donantes. Los objetivos son aumentar la cantidad de donantes y agilizar los procedimientos. "Esta ley no modifica en ningún sentido la Ley de Sangre, no habla de obligatoriedad", aclaró el senador Vivona. La transfusión de plasma se utilizó numerosas veces para tratar enfermedades como la fiebre hemorrágica argentina y contagiados de virus SARS, "familiar" directo del Covid-19. Los buenos resultados que presentaron dieron pie a que se utilice este tratamiento en pacientes que se encuentran en estado grave, no en aquellos asintomático o con síntomas leves. "El plasma no es un tratamiento aprobado, pero está dando buenos resultados", señaló Nora Etchenique, directora del Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires.

