Efemérides del día de la fecha, 3 de julio

DÍA DEL LOCUTOR Instituido en el Congreso Nacional de Locutores en el año 1950, en este día se conmemora la fundación de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL) en el año 1943. El principal impulsor fue Jorge Del Río, histórico locutor de Radio El Mundo, que se le ocurrió agrupar a todos los locutores en una entidad durante un encuentro organizado por la Dirección General de Correos y Telégrafos: "Del Río preguntó acerca de formar una entidad que agrupara a los locutores. La propuesta gustó y yo fui a pedirle un lugar para reunirnos a Julio Korn, que tenía su editorial en un viejo edificio de la calle Corrientes 830 donde publicaba la revista Antena. Desde allí, llamamos a todas las emisoras, invitando a los locutores a reunirse" manifestó el célebre locutor Roberto Galán. A su vez, en esta jornada se homenajea a los locutores por acompañar e informar a la sociedad. NEWELL´S OLD BOYS SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL CLAUSURA 1992 Corría el año 1990 cuando Marcelo Bielsa asumió como director técnico de Newell´s Old Boys. En ese entonces, el meticuloso y obstinado entrenador no era conocido en el ambiente del fútbol sino más bien una promesa del club rosarino que apostaba a su inteligencia y talento. Ese mismo año, el "Rojinegro" se consagró campeón del Apertura tras empatar 1 a 1 contra San Lorenzo en Ferro, en una memorable y emotiva jornada en la que el "Loco" sería recordado por su eufórico: "¡Newell´s, carajo, Newell´s, carajo!" Más adelante, el equipo se consagró campeón del Campeonato de Primera División 1990/1991 luego de vencer a Boca por penales, en un histórico partido en el que el arquero Norberto Scoponi fue figura. Con un equipo sólido, eficaz y unido, Newell´sfue invencible en el Clausura 1992: "éramos un equipo efectivo que manejaba muy bien la pelota parada. Intentábamos ser agresivos para recuperar el balón lo más cerca del arco rival. Y otra característica para destacar era la versatilidad que teníamos, porque sacando a Pochettino, Gamboa, y Llop, todos los demás teníamos la libertad para desenvolvernos en cualquier parte del terreno" recordó Cristian Domizzi en una entrevista con la AFA. Asimismo, el plantel rosarino tuvo una actuación impecable en la Copa Libertadores, no obstante, Sao Paulo terminó arrebatándole el título al ganar 3 a 2 en los penales. Aun así, esto no atentó contrael ánimo de los jugadores que, como recompensa de su esfuerzo, se consagraron campeones una fecha antes de finalizar el torneo. En el empate 1 a 1 contra Platense, los rosarinos festejaron y Bielsa se despidió del equipo: "finalizo ahora con estos partidos mi función como entrenador del club y entiendo que es lo mejor para mí y para el equipo".





SE ESTRENA "AMY" Un día como hoy en el año 2015, se estrenaba el documental "Amy" sobre la vida y obra de la cantante y compositora Amy Winehouse. Dirigido por Asif Kapadia, el documental adentra al espectador en la vida de la británica que desde pequeña empezó a cantar y componer canciones antes de lanzar su disco debut "Frank" (2003). El cual fue un gran éxito y su segundo album "Back to Black" que consolidó su fama internacional: "no soy una chica que trata ser una estrella, soy una chica que canta" dice en el tráiler. Detrás de la fama, el documental muestra su constante lucha contra las adicciones y la depresión y su muerte en el año 2011. En el año 2016, "Amy" ganó un Oscar en la categoría "Mejor largometraje documental".



