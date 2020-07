P U B L I C



La secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, brindó distintas opciones para evitar compartir el monto del sueldo. La tramitación del nuevo permiso para poder circular tras el endurecimiento de la cuarentena para mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus generó ciertos cuestionamientos porque para acceder al permiso se debía presentar un recibo de sueldo. Sin embargo, desde el Gobierno aclararon que no es necesario mostrar el monto y brindaron distintas opciones para quienes no quieran compartir esa información. En ese sentido, la secretaria de Innovación Pública de Jefatura de Gabinete, Micaela Sánchez Malcolm, aclaró: "Estamos pidiendo una documentación que respalde la condición de trabajo, esto puede ser un encabezado de recibo de sueldo, un recibo de sueldo que tenga borrado el monto que se recibe o la columna de la liquidación del haber". "No estamos pensando en acceder a ese tipo de información. En el marco de la gestión de la pandemia, necesitamos establecer un vínculo más fehaciente y más claro sobre las tareas que están realizando. Un recibo, una inscripción de AFIP de monotributo o autónomo, la inscripción del local donde trabajamos, algún documento que lo acredite, alguna nota. Es importante respaldarlo", agregó la funcionaria en diálogo con TN. De esta manera, el Gobierno aclaró este cuestionamiento que algunos habían planteado a la nueva modalidad del trámite que requería más información que los trámites anteriores. Por otro lado, Malcolm informó que en el primer día de la nueva fase de cuarentena más restrictiva, solo se renovaron el 50% de los permisos de circulación en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) con respecto a la semana pasada. En esa línea, precisó que se renovaron 2.235.083 permisos esenciales, es decir la mitad de los registrados la semana pasada, y se otorgaron 131.407 permisos especiales por 24 horas. "Tenemos un promedio de permisos para el AMBA que es un 50 por ciento menor de acuerdo a la semana pasada. Representa un total de permisos de trabajo de dos millones, más una serie de permisos especiales que es inferior a los 150 mil", dijo la funcionaria que tiene a su cargo el sistema de habilitación de permisos. En declaraciones radiales, Sánchez Malcolm dijo que el Gobierno espera "una merma del 35 o 40%, con lo cual creo que entre hoy (por este miércoles) y mañana (por el jueves) se regularizará el número final". La funcionaria, por otra parte, recordó que quienes aún no realizaron el trámite, lo pueden seguir haciendo, mientras que detalló que en el caso de los que trabajan en el sector informal "se pide una validez, inscripción en la AFIP, el CUIT del lugar donde trabaja o una carta" para habilitarles el permiso. El primer día de la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio registró en la zona del AMBA mayores controles, sobre todo en los ingresos a Capital Federal y en el interior del conurbano bonaerense. Por otro lado, aclaró la situación sobre los permisos especiales: "Dentro de los permisos especiales tenemos dos grupos, uno que existen tres tipos de permisos que duran 24 horas: son permisos para realizar un trámite o un turno médico, un permiso para poder trasladar hijos en caso de los padres que estén divorciados, o un permiso de asistencia especial a un mayor, menor o discapacitado". "También existe un permiso adicional que es considerado especial, es para las personas que tienen que llevar adelante un tratamiento prolongado que no vence, es igual al de trabajo. Para padres y madres, son dos permisos por semana que pueden sacar cada uno, son cuatro días en total", agregó. Fuente: https://www.perfil.com/



Importante aclaración sobre la presentación del recibo de sueldo en la App CuidAr

