Con solo 15 años, Lucas Giovanetti deja Sportivo Escobar para convertirse en nuevo jugador de Estudiantes de Madrid. Un proyecto que creció en nuestra región, pero tiene vuelo internacional. La pandemia de coronavirus ha generado que se extrañe el sonido del pique del balón o el rechinar de las zapatillas en el parquet en los gimnasios de todo el país. Una "música" que también se extraña largamente en nuestra región, dado que la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) ni siquiera llegó a iniciar su temporada 2020. Así, Lucas Giovanetti no llegó a tener una despedida formal en la Asociación que lo vio crecer. Es que el joven de 15 años, que juega de base y mide 1,95 metros, confirmó que se incorporará próximamente a Estudiantes de Madrid, uno de los equipos tradicionales de la Liga ACB de España. Llegará allí desde Sportivo Escobar, club en el que se formó y con el que compitió en la ABZC, deslumbrando con sus habilidades y su potencial en cada uno de los gimnasios de la zona, incluyendo los de Ciudad de Campana y el Campana Boat Club. Su talento trascendió rápidamente las fronteras de la región. Incluso, con 14 años debutó en la Primera División de Sportivo Escobar en el Torneo Federal, tercera categoría de la Liga Nacional. Sin embargo, el mayor impacto de su incipiente carrera lo consiguió con la Selección Argentina Sub 14, en el Sudamericano de Brasil: en la final ante el local anotó 28 puntos, tomó 16 rebotes y metió 6 tapas para liderar el título nacional. Antes de acordar condiciones con Estudiantes de Madrid, Giovanetti ya había participado de un campus en el Real Madrid y también de distintas actividades organizadas por la NBA, como el Campamento de Desarrollo en Australia y la "Copa San Esteban", en Hungría. "Lucas se siente más cómodo con el juego europeo que con el americano, básicamente la elección fue por ese lado. Dentro de los clubes españoles, Estudiantes de Madrid no es el Real o el Barcelona, pero tiene una de las mejores canteras de España. Es un club que se caracteriza por vender sus jugadores a clubes más importantes", explicó Gustavo, su padre, en declaraciones a El Día de Escobar.



