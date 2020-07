Breves: Deportivas

SE ESCAPA EL REAL Ayer, en el cierre de la 33ª fecha de La Liga de España, Real Madrid venció 1-0 como local a Getafe (gol de penal de Sergio Ramos) y extendió a cuatro puntos (74 contra 70) su ventaja sobre Barcelona en la cima de la tabla de posiciones. Este jueves, además, Osasuna derrotó 2-0 a domicilio a Eibar, mientras que Real Sociedad superó 2-1 a Espanyol (último y cada vez más complicado con el descenso). La actividad en España no se detiene y hoy estará comenzando la 34ª jornada cuando Atlético de Madrid reciba a Mallorca desde las 17.00 (transmite ESPN). GOLEÓ EL CITY Manchester City dio ayer un gran paso hacia el subcampeonato al golear 4-0 al campeón Liverpool en el cierre de la 32ª fecha de la Premier League. Ahora, los dirigidos por Pep Guardiola tienen 66 puntos y le llevan 11 al Leicester. Ayer, además, Sheffield United superó 3-1 a Tottenham y sumó puntos clave en busca de la clasificación a la Europa League. ATALANTA SE AFIRMA En el cierre de la 29ª fecha de la Serie A de Italia, Atalanta le ganó 2-0 a Napoli y se afirmó en la cuarta posición del campeonato con 60 puntos, acercándose así a la clasificación a la próxima Champions League. En quinto lugar se ubica Roma (48), que ayer perdió 2-0 con Udinese. Y en sexto quedó Napoli (45). El líder es Juventus (72) y por detrás aparecen Lazio (68) e Inter (64). ALEMANIA: PROMOCIÓN Por un lugar en la próxima temporada de la Bundesliga, Werder Bremen (que busca la permanencia) y Heidenheim (que juega por el ascenso) igualaron 0-0 en el partido de ida de la serie de promoción. Desde la Segunda División, Arminia y Sttutgart (ex equipo de José Horacio Basualdo y actual del argentino Nicolás González) ya lograron sus boletos a la máxima categoría. ARRANCA LA FÓRMULA 1 Hoy será el primer día de pruebas en Austria, sede de la primera de las ocho carreras inicialmente programadas para la temporada 2020 de la Fórmula 1. Todas esas citas serán en Europa y a puertas cerradas, con la pandemia de coronavirus amenazando siempre con nuevas cancelaciones (el certamen debía haber comenzado en marzo en Australia). En cuanto a lo deportivo, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) apunta al récord del alemán Michael Schumacher, único séptuple campeón. Los dos ensayos de la jornada de hoy serán transmitidos por ESPN (a las 6.00 y las 9.00, hora argentina). ARGENTINA: SIN RALLY La fecha del Rally Mundial de Argentina, que debía disputarse en Córdoba entre el 23 y el 26 de abril, cambió su "status" de postergado a cancelado, según lo informó su organizador, el Automóvil Club Argentino (ACA), que recibió la notificación de la FIA, promotora de la carrera. "Este 2020 no es el año que imaginábamos ni mucho menos el que deseábamos. Pues el Rally Argentina celebraba su 40º aniversario y debía ser una gran fiesta", lamentaron desde el ACA.



3 de Julio de 2020

