ACUARIO (21/1 al 19/2) El paso de la luna por Acuario aumentará la intuición de todos los nacidos bajo este signo. En todos tus asuntos debes dejarte llevar por tu voz interior, confía en ella y no tengas miedo porque te indicará cuál es el camino que más te conviene en todos los ámbitos de tu vida. En el ámbito económico será una semana para reflexionar sobre los objetivos que deseas alcanzar. Sueles poseer mucha creatividad y eso te ha permitido hacer excelentes negocios e inversiones. Sin embargo, los astros te aconsejan que durante los próximos 15 días seas un poco más realista en tus emprendimientos, tus ideas son buenas pero tal vez en este momento no cuentes con el apoyo económico necesario para llevarlas a cabo. Ten paciencia y continúa trabajando porque cuando llegue el momento adecuado podrás concretar tus proyectos. En el ámbito laboral esta semana mejorarás considerablemente la relación con tus compañeros de trabajo. No estabas integrado a tu grupo de trabajo, desconfiabas de ellos y no te sentías cómodo. Sin embargo, durante los próximos días te verás obligado a trabajar en forma conjunta con ellos y de esta manera descubrirás que tus reservas eran infundadas y excesivas. En el terreno del amor, las personas de Acuario deberán comportarse esta semana con mucha prudencia para evitar dejarse llevar por las habladurías que llegarán a sus oídos y que lo único que pretenderán será dañar sus relaciones sentimentales. El fin de semana tendrás la oportunidad de reencontrarte con amigos que por tus compromisos laborales y por tu pareja, habías descuidado. Habla con ellos y organiza una reunión para compensar un poco la indiferencia que has demostrado durante los últimos meses. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)