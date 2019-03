HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 10 al 16 de Marzo de 2019

ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: La Luna Nueva en Piscis, inunda de oportunidades tu zona del dinero y de la productividad. Quizá de forma un poco caótica, así que lo que debes cuidar es que no te inunde de gastos y compromisos que no puedas costear. Con Mercurio retro es un momento para reorganizar tus finanzas y para ordenar tu relación con la abundancia. Aprovecha este período para valorarte, ganar más o mejor y reflexionar sobre la fluidez en tu vida, el intercambio entre el dar y el recibir. Si haces una buena introspección, podrás corregir lo que antes no salió bien. Es una excelente temporada para recuperar dinero o saldar deudas aún pendientes. Amor: El ingreso de tu regente, Urano a Tauro a tu zona de estabilidad y familia, señala un período de 7 años de cambios radicales en el ámbito familiar, entre padres e hijos, soltar dependencias, restablecer el concepto de grupo familiar, hogar u origen. Además, el paso de Venus por tu zona mental y de la comunicación, propicia la reconexión con tu mundo emocional interior y la reconciliación con hermanos, primos o amigos íntimos. Salud: Ante todo la consigna será priorizar tul descanso mental y equilibrar el estado anímico, busca espacios para tu relajación y el silencio. Consejo: Evalúa las circunstancias con paciencia y madurez. Reflexiona bien antes de tomar cualquier decisión. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)