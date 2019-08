En el ámbito laboral, será una semana de mucho trabajo y muchas demandas para la gente de Acuario. Sin embargo, tu estado de ánimo no será el más adecuado para tolerar tanta actividad. Hasta el momento has tenido una buena relación con tus superiores pero durante los próximos días se producirán algunos roces, los cuales no tendrán mayores consecuencias si logras controlar tu temperamento En el terreno del amor, el hombre de Acuario vivirá una jornada muy complicada. Hace unas semanas has decidido reconciliarte con tu pareja. Finalmente, cediste ante su insistencia y decidiste perdonarlo y darle una segunda oportunidad. Sin embargo, durante los próximos días te darás cuenta que volver a confiar en alguien que ha traicionado tu confianza es mucho más difícil de lo que imaginabas. Tu pareja intentará seriamente ganarse nuevamente tu amor pero el problema es que los recuerdos de su infidelidad volverán a tu mente a cada momento. Finalizarás el día pidiéndole a tu pareja un tiempo para reflexionar, para sincerarte contigo mismo y descubrir si realmente serás capaz de olvidar lo ocurrido y continuar con la relación. Por su parte, la mujer de Acuario tendrá una semana conflictiva en el amor. Tu relación ha comenzado a tener algunos problemas. Al principio tu pareja estaba pendiente de ti y eso te agradaba porque te hacía sentir querido y valorado. Sin embargo, desde hace unos días has empezado a sentirte un poco asfixiado, deseas más libertad pero tu pareja no parece dispuesta a dártela. Esta será una excelente semana para que hables con la persona que amas e intentes llegar a un acuerdo que satisfaga a ambos miembros de la pareja