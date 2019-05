Por Casandra ©

Vigencia: 12 al 18 de Mayo de 2019 [ Ir al inicio ]

ACUARIO (21/1 al 19/2) Les resultará muy complicada esta semana a los de Acuario, ya que su rutina se verá afectada debido a la posición del planeta Marte sobre el signo. Posiblemente se encontrará más disperso que lo habitual. Ustedes son de ser de una sola palabra, su honestidad los caracteriza. Sería bueno que empiecen a dejar de poner excusas para los objetivos propios y cumplir con los objetivos personales. En lo sentimental la confusión va a reinar durante esta semana y no descarten enfrentamientos con su pareja. Si todavía no están en pareja no es aconsejable comenzar ninguna relación hasta que la cosa aclare. En lo laboral no será un momento de grandes rendimientos, pero no desesperen, ya que es un fenómeno pasajero. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)