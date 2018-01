HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 14 al 20 de Enero de 2018 [ Ir al inicio ]

ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: El 16, la Luna nueva en Capricornio trae un gran impulso en tu zona de finales y pasado, esto significa que te estás preparando para cerrar un gran ciclo o etapa de tu vida. . El, 19 es el Sol que ingresa en tu signo poniendo luz y foco en tu persona. Período para concretar metas profesionales, emprendimientos y firmar acuerdos. Debes poner atención en esa propuesta laboral, la que implicaría hacer un cambio que te saca de tu zona cómoda pero es lo que venís necesitando. Concurre a reuniones, entrevistas para entender, conversar y preguntar todo acerca de esta oportunidad. Amor: El 17, Venus entra en tu signo, buen momento para renovarte, hacer cambio de look y dedicarte a reforzar tu conexión interior y auto-expresión, para que te sostenga ante los cambios venideros y para lograr soltar mucha piel vieja, disolver situaciones tóxicas con personas que ya no te aportan y logres hacer un nuevo espacio al amor en tu vida. Salud: Si te sientes cansado y emocionalmente atascado, no te bloquees, intenta darle salida a esa tensión eliminando toxinas, dialogando o en introspección. Consejo: Nutrir tu mundo interior espiritual, amar tu presente y ser tu mejor compañero en este proceso de aprender el desapego con responsabilidad. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)