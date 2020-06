© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 14 al 20 de Junio de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 12 de 13

ACUARIO (21/1 al 19/2) Esta semana será de mucha introspección para toda la gente de Acuario. Es un muy buen momento para que analices tus temores más profundos y la forma de enfrentarlos. No dejes que tus prejuicios se interpongan en tu camino, si no puedes enfrentar tus miedos solo, no dudes en pedir ayuda a un terapeuta. En el ámbito laboral, deberás aprender a ser más flexible y a adaptarte a las situaciones imprevistas. Aprende a escuchar y verás que te será mucho más fácil realizar tu trabajo y además, de esta manera lograrás mejorar las relaciones con el personal que está a tu cargo. En el ámbito de las finanzas, se producirán en el transcurso de los días algunas discrepancias entre tus socios y tú, por culpa de las cuales se retrasará el crecimiento de tu actividad productiva. Debes evitar este tipo de peleas porque no le generan a tu emprendimiento ningún beneficio sino todo lo contrario. Esfuérzate en promover la armonía entre todos los socios del proyecto y verás como en poco tiempo se volverá sumamente exitoso. Será un tiempo un poco complicado en cuanto al ámbito sentimental. En ocasiones, tus reacciones demasiado viscerales molestan mucho a tu pareja, si no quieres arruinar tu relación deberás aprender a controlar tus impulsos. Sin embargo, durante los próximos días, tu pareja hará algo que te demostrará que todavía es posible salvar la relación. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)