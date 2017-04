New Age. El recorrido lunar esta semana sugiere prestar interés en la espiritualidad y el individuo, dos conceptos que el nativo de Acuario suele unir en su propia esencia como una hermandad universal, o la mentada "nueva era". Los días 17 y 18 de abril con Luna en Capricornio, en semisextil, con la sensación de que algo está concluyendo, necesitarás hacer un balance y aprender de lo vivido. El 19, 20 y 21 de abril con "tu" Luna en Acuario, son los mejores días de la semana, las influencias astrales están en tu favor. Reflexiona para encontrarte. En cuanto a los amores: romances fugaces que parecían no consolidarse podrían tener una oportunidad. El cambio de dirección de Venus te acerca al amor, pero el resultado dependerá exclusivamente de tus iniciativas. No esperes demasiado, arriesga.

NODO LUNAR: El desafío del eje nodal es la dualidad del ser, es decir, lograr el éxito social y a la vez mantenerse como un individuo fuerte, independiente y libre.