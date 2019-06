Por Casandra ©

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 16 al 22 de Junio de 2019 [ Ir al inicio ]

página(s) : 12 de 13

ACUARIO (21/1 al 19/2) Esta semana es de riesgos para que se asienten todos tus planes, es un período activo pero muy positivo. Tu mente atraviesa una etapa de creatividad donde tendrás que equilibrar todas tus ideas para materializarlas. Pero conserva todo lo ganado que es mucho, no abarques más. No discutas: estas en una etapa de reproches, así que busca en tu interior, ya que eres un luchador nato, saca fuerzas y muestra todas tus necesidades; porque hasta que no te expreses no podrás hallar el camino del éxito y todas las oportunidades que tienes esperándote no saldrán a la luz. Tu trabajo te brindará importantes logros si sigues siendo constante. Es buen momento para nuevos comienzos, lánzate. Si no tienes pareja te verás atrapado en una relación por la que has suspirado durante mucho tiempo. Ahora es el momento, cuida la relación ya que te beneficiará en todos los aspectos de tu vida. Si por el contrario tienes pareja, escúchala. Necesita de tu apoyo. Piensa en estos meses atrás y podrás encontrar el origen de tu malestar, soluciona problemas personales del pasado que vienes arrastrando y no te dejan avanzar, y así poder conseguir la paz que necesitas. Una buena meditación de los acontecimientos en tu vida te aclarará el futuro que tienes por delante. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)