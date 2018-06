HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 17 al 23 de Junio de 2018

ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: El 18, Neptuno retrograda en tu zona de recursos, eso te pondrá a revisar cómo encaras tus entradas y salidas de dinero, a no apegarte tanto sin un fin con propósito. El 21, el Sol ingresa a Cáncer en el área del trabajo y rutinas. Si buscas un nuevo nicho de mercado hay que hacer los contactos y tener la capacidad laboral para poder ofrecerte y posicionarte. Observa el querer siempre ser autónomo a toda costa y el hacer las cosas a tu manera, Marte recorrerá tu signo retrogradando allí para darte la oportunidad de hacer las cosas diferente. Amor: La idea es ceder un poco más, escuchar al otro, abrirte a cooperar más y compartir el mérito o las ganancias. Buen periodo para lograr acuerdos con esas personas importantes en tu vida. Este novilunio activó tu zona de romance, diversión y creatividad. Recuerda poner todas esas ganas de crear algo nuevo de manera práctica, de nada vale proyectar si no pasas a la acción en el día a día. Salud: Tu cuerpo y mente deben estar en condiciones óptimas para que ese acto creativo que deseas se concrete. Consejo: Necesitas darte tu espacio y tiempo para el ocio y el relax. No eres un robot en automático sino alguien que necesita sentir que su vida tiene una razón de ser.