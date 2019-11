© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) En las últimas semanas la gente de Acuario ha estado muy desgastada tanto física y psicológicamente. No tenían la energía suficiente para terminar con tareas pendientes y cerrar círculos en el ámbito emocional. Intentaron hacerlo pero no pudieron y esto les ha generado mucha culpa. Sin embargo, a partir del jueves o viernes de esta semana sentirás que finalmente estarás recuperando la vitalidad y la eficiencia necesaria para realizar tu trabajo. Con el retorno de la energía, existe la posibilidad de que quieras recuperar el tiempo perdido y realices todo de golpe. Ten cuidado, intenta guardar un poco de mesura para no cometer actos imprudentes. También se producirán esta semana muchos movimientos dentro del ámbito laboral, sin embargo tú no te verás perjudicado por ellos. Todo lo contrario, estos cambios lograrán armonizar las relaciones entre el personal de la empresa en donde trabajas y lo volverán más ameno y agradable En el terreno del amor, estás atravesando un período de mucha desilusión. Te has esforzado y has dado lo mejor de ti durante varios meses para lograr una estabilidad en tu pareja. Sin embargo, tu compañero sentimental no parece interesados en contribuir con la relación y se muestra frío y distante. Esta semana será ideal para que las personas de este signo para que tomen determinaciones a nivel sentimental. Si no son felices no sentido continuar con la relación. Este fin de semana podrás salir con amigos y reunirse con la familia, ellos pueden darte el apoyo que necesitas para atravesar este difícil momento emocional.