En el ámbito de las finanzas y los negocios será una semana complicadísima para las personas de Acuario. Eres una persona sumamente capaz y cuentas con una amplia experiencia en el área de los negocios. Todos tus emprendimientos comerciales son exitosos y obtienes amplias ganancias de ellos. Sin embargo, los astros te advierten que no es el momento adecuado para que te relajes sino que debes estar más atento que nunca. Aparecerá una persona del sexo opuesto que pretenderá querer hacer negocios contigo pero sus verdaderas intenciones son oscuras. Habitualmente detectarías cualquier peligro de ser estafado al instante, el problema es que te sentirás tan atraído sexualmente por esta persona que no podrás razonar convenientemente. La única forma de escapar a este peligro será confiar y pedir consejo a aquellas personas de tu círculo íntimo que te aprecian y que te son leales. En el terreno sentimental, la mujer de Acuario vivirá una semana con muchos sinsabores. Estás enamoradísima de tu pareja, no obstante él te manifestará durante los próximos días su deseo de terminar la relación. Será un golpe muy duro para ti pero lo peor que puedes hacer es pretender que no te duele esa pérdida y que ya has superado la ruptura. Deja tu orgullo de lado y date el tiempo necesario para elaborar el duelo, sin molestarte en fingir ante nadie. Con el tiempo las heridas se cerrarán verdaderamente y podrás comenzar de nuevo en el amor. Por su parte, el hombre de Acuario tendrá algunas conversaciones profundas con su pareja durante los próximos días, durante las cuales descubrirá aspectos de la personalidad de su compañera sentimental que no conocía y que no le gustarán.