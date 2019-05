Por Casandra ©

Vigencia: 19 al 25 de Mayo de 2019

ACUARIO (21/1 al 19/2) Esta semana es de riesgos, lo que no implica que todo saldrá bien. Pero están preparados para afrontarlos y aún ante un revés, aceptarlo y capitalizarlo. Sus mentes atraviesan una etapa muy creativa y hay que aprovechar ese momento. Surgirán discusiones familiares o de pareja que es mejor que traten de evitar. Una manera es no engancharse en el discurso del otro, dejar que sean ellos los que descarguen; si no pueden soportar esa presión, la cosa se pondrá complicada. De esta manera, quienes tienen pareja estable, no confronten ya que no están para ganar ninguna discusión. Es mejor un repliegue y esperar otro momento de mayor tranquilidad para aclarar las cosas. Los que no están en pareja, no será el mejor momento para elegir con quien pasar el resto de sus vidas. Mejor disfrutar, relajarse y dejarse tentar por las relaciones ocasionales. En lo laboral y económico, las cosas son como son y hay que aceptarlas. Es lo que les toca vivir hoy, la semana próxima quizás mejoren las condiciones para que se sientan más aliviados. Por lo pronto, ajo y agua! Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)