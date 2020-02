© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) En el ámbito laboral, será una semana que requerirá que pongas a prueba tu capacidad de adaptación. En tu lugar de trabajo se incorporarán nuevas tecnologías tendientes a simplificar y efectivizar todas las tareas. Sin embargo, tú te mostrarás reacio a incorporar los nuevos conocimientos que la situación exige. Tu resistencia no te provocará ningún bien, es más puede llegar a perjudicarte mucho. Tus superiores están pensando en ti para que ocupes un cargo importante pero si continúas demostrando una actitud tan negativa hacia las transformaciones y los cambios, probablemente vayan a cambiar de opinión. En lo referido al terreno amoroso, el hombre de Acuario ha sufrido mucho durante los últimos meses debido a una relación sentimental en la que había depositado muchas ilusiones pero que no resultó como esperaba. Aprovecha esta semana para dedicarla a continuar recuperándote y fortaleciéndote porque dentro de poco el amor volverá a tocar a tu puerta. En cuanto a la mujer de Acuario, esta semana tomará decisiones importantes con respecto a su vida afectiva. Finalmente se dará cuenta que no tiene sentido seguir luchando por una relación que ya no tiene sentido. Aunque las primeras semanas luego de la ruptura sean duras y tristes, resiste porque la felicidad llegará a tu vida de una forma inesperada. En cuanto a la salud, algunos planetas podrán influir negativamente en tu organismo provocándote trastornos digestivos o alergias leves. No te preocupes porque durará solamente unos días, luego de los cuales volverás a sentirte bien.