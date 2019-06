Por Casandra ©

ACUARIO (21/1 al 19/2) Esta semana el tiempo no lo acompañará para hacer al aire libre aquellas actividades que no ha podido ejercitar desde hace tiempo, pero no se deprima, hay mucho por hacer estos días. Tenga cuidado y no se exceda con la bebida, ya que acudirá a varios eventos. Por fin esta semana terminará su cierre del año en lo que se refiere a su trabajo, tan solo un empujón final y todo habrá acabado por fin. Luego tendrá más tiempo y estará relajado para ir adelantando sin prisas otras cosas. En cuestiones sentimentales tendrá alguna que otra discusión con su pareja, nada importante pero ambos estarán muy sensibles ante los días que se acercan. No haga caso de las palabras dichas en un momento de nervios, pues no son pensadas ni sentidas.