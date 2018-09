HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 2 al 8 de Septiembre de 2018

ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: Con Marte y Saturno directo en Capricornio en tu zona de posibilidades ocultas, empiezas el mes con una claridad y certeza interna que no sentías desde hace mucho. Aprovecha el impulso, analiza y verás que ‘en el fondo’ sabes lo que tienes que hacer y cómo hacerlo, solo falta pasar a los hechos. Claro, hay conversaciones pendientes, para eso el 5, con Mercurio fuera de sombra e ingresando a Virgo, tendrás la oportunidad de retomar esos asuntos pendientes para darles una conclusión definitiva. Lo que involucra no sólo a tu pareja sino también a personas con quienes compartes responsabilidades o de quienes dependes de algún modo. Amor: Dotado de lucidez, motivación y análisis, aprovecharás para seguir trabajando sobre los errores del pasado a partir de la comunicación. Atrévete a dialogar con tu pareja de manera honesta, exponiendo tus emociones sin miedo, verás que los resultados son claramente positivos. Es momento de agarrar el toro por las astas en cuestiones de hogar, estabilidad y familia. Confía y sé proactivo, encontrarás respuestas claves que llegarán en el momento indicado. Salud: Posibles molestias dentarias como en huesos y articulaciones. Vigila tu dieta y controla tu columna. Consejo: No te exijas más de lo que puedes, ya verás que los resultados se irán mostrando como la consecuencia de tu esfuerzo y buenas acciones. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)