ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: Mercurio, en tu zona de comunicación y pensamiento, está resonando mutuamente con Marte, significa que estarás dispuesto a tener conversaciones, fluyen las ideas y mensajes, se firman acuerdos, posibles mudanzas, viajes, comienzas algún curso o enseñas, aprendes idiomas, lo fundamental será darle una salida creativa a esta energía para no agotarte mentalmente. No es un buen momento para cerrar un negocio, sino para investigar o negociar. Urano, tu regente se une al Sol en Tauro, energía que te motivará a tomar una acción inesperada espontánea, en donde te arriesgarás a hacer algo que hace tiempo no te animabas, verás resultados sorprendentes. Amor: Marte en Géminis, está transitando tu zona de inicios y romance, donde la receptividad con Mercurio en Aries, provoca que un romance empiece a acelerarse. Puede que solo te gustara esa persona y ahora verás que empiezan a hablar todo el día, por ejemplo. Pero hay tensiones también, lo que habla de algo clandestino o prohibido de algún modo o se detonan miedos e inseguridades del pasado. Al final, las cosas pueden resultar bien pero tendrás que enfrentar tus fantasmas de todos modos. Salud: Ve con calma que ya hay demasiada exaltación a causa de la Luna llena, recuerda hacer yoga o meditar con frecuencia para centrarte. Consejo: Es tiempo de jugarse por lo que pretendes. Conecta con amorosidad, humildad y gratitud. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)