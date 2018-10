HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 21 al 27 de Octubre de 2018 [ Ir al inicio ]

ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: El 23, el Sol ingresa a Escorpio, es tu zona de éxito y profesión, tiene que ver con tus planes a largo plazo y con la forma como proyectas tu vida en general. El, 24 es la Luna Llena en Tauro, trayendo la culminación de un ciclo en tu zona de estabilidad, hogar y familia. Es un período para encontrar el balance entre tu vida profesional y familiar o entre tus bases emocionales actuales y el dejar ir viejos patrones ancestrales de tu vida, y así declarar los cambios que deseas hacer, poniendo en palabras, tus ideas o sentimientos respecto a estos temas. Amor: También tiene que ver con los compromisos a largo plazo y cualquier cosa que cambie tu estatus civil. Si hay algo que conversar desde el corazón, sin máscaras, este es el momento. Por otro lado si te sientes que te están escondiendo algo o que no puedes comprender una circunstancia en tu relación, no te quedes con la incertidumbre, exprésate y busca aclarar el panorama. Salud: Tu estómago es una de las cosas que más tomará tu atención. Busca platos light más adecuados a tu ritmo de vida. Consejo: Si te sientes que no te están pagando lo que mereces o no están reconociendo tu verdadero valor, es justo que hagas valer tus derechos con firmeza y razones lógicas.