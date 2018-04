HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 22 al 28 de Abril de 2018

ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: Tu zona Aries con Mercurio directo te impulsa a un cambio de mentalidad, procesamiento de tus ideas y la manera en que las expresas. Período propicio para mejorar tu comunicación en general. El 20, el Sol ingresa en Tauro y empieza una temporada para atender planes de mudanza o en tu sede de empresa. Tu mente buscará desdramatizar situaciones densas y conectar con hobbies y actividades placenteras. Amor: El 24, Venus ingresa Géminis y te dice que no todo es exigencia y trabajo, tu corazón quiere divertirse, salir y enamorarse. Son cuatro semanas ideales para sociabilizar y conocer a alguien interesante. Es tiempo de abrir el diálogo y atender temas pendientes sobre familia, vivienda o emociones con figuras femeninas del ambiente familiar. El 22, Plutón retrograda y te recuerda conectar con tu parte más sensible y espiritual para gestionar positivamente tu poder interno personal, manifestando lo que te molesta de manera asertiva, ya que lo que no expreses podrías somatizarlo en el cuerpo. Salud: Es importante que cures el proceso completo desde una herida pequeña hasta una infección. No dejes las cosas a medias y revísate hasta quitarte las dudas. Consejo: El ingreso de Quirón en Aries para ti representa una década de trabajo a sanar la comunicación y el pensamiento, las relaciones con tus hermanos o ambiente circundante e ideas preestablecidas.