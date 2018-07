HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 22 al 28 de Julio de 2018

ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: Marte retrógrado en tu signo está pasando por segunda vez sobre el Nodo Sur, esto representa un periodo de cambio personal muy delicado y profundo. No te fuerces a tomar decisiones o acción sobre asuntos externos. EL 26, Mercurio en Leo retrograda en tu zona vincular, estarás replanteándote si quieres entrar en una sociedad o si firmar acuerdos. Recuerda que no son momentos para firmar contratos ya que éstos se podrían ver modificados más adelante, lo ideal es hacerlo cuando Mercurio entre directo a finales de agosto. Amor: El 22, el Sol ingresa a Leo iluminando tu zona vincular, te sentirás con mayor motivación a sociabilizar y a compartir con tu pareja. Si estás soltero, es un buen momento para encontrarla. El 27, es el Eclipse Total Lunar en Acuario en tu persona, es el broche de oro. Hay un ciclo de seis meses que finaliza, culminaciones de tu propia personalidad, sentimientos tóxicos, patrones emocionales que no tienen que seguir contigo. Salud: Es probable que te sientas con mayor cansancio y somnolencia. Lo mejor será respetar los horarios habituales de comida y desconectes para lograr relajarte. Consejo: No hay nada de malo en recapacitar y retractarte de cosas que antes pensabas o decías y ahora te das cuenta de que no eran como lo estabas viendo. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)