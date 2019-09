© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) La gente de Acuario contará con un muy buen auspicio astral esta semana que realzará la vitalidad de las personas de este signo. Te sentirás con ánimo para sacar adelante todos trámites tediosos que se hayan acumulado. En cuanto a la salud, esta semana los hombres de Acuario deberán someterse a un incómodo examen de próstata que les ayudará para prevenir serios problemas que podrían presentarse a futuro. Por su parte, la mujer de Acuario nunca le ha prestado atención a su alimentación y a partir de esta semana empezarás a pagar las consecuencias de tu descuido. En el terreno amoroso, los hombres de Acuario que estén en pareja tendrán una semana difícil. La relación está en crisis y tú estás dando todo para poder superarla pero no sientes que tu pareja esté poniendo el mismo empeño. La luna en tu signo te impulsará a ser valiente y a ver la realidad por muy dura y dolorosa que sea. Tal vez la persona que amas ya no esté enamorada de ti y cuanto antes lo aceptas será mejor Por su parte, las mujeres de Acuario no tendrán una buena semana. Esta semana comenzarás el gimnasio y te someterás a un estricto régimen para perder peso. Esto sería algo muy positivo si lo hicieras para sentirte mejor pero en realidad lo haces porque te sientes muy insegura a nivel sentimental. Sientes que tu pareja ya no te mira ni te desea como antes y quieres remediarlo mejorando tu estética. Sin embargo, tal vez el problema sea más profundo de lo que crees.