ACUARIO (21/1 al 19/2) Con ese miedo no puedes ir a ninguna parte. Tienes miedo de los cambios y por eso te estás conformando con una vida que a lo mejor no es tan mala pero que tu sabes que podría ser mucho mejor. Nadie dice que sea fácil porque a todos nos cuesta salir de nuestra zona de confort, pero quién algo quiere ya sabe que algo le cuesta. Tienes que poner orden en tu vida, no puedes seguir viviendo en ese caos. No te sientes a gusto y lo sabes. La vida al final será justa contigo y te devolverá lo que te mereces pero para ello no tienes más remedio que luchar. Si ahora no te mueves no esperes que el futuro sea mejor. El amor para muchos ha pasado a ser una utopía después de tantas desilusiones. No lo des todo por perdido, que algún día la suerte cambiará y si eres más optimistas y das los pasos oportunos, esto ocurrirá más pronto que tarde.