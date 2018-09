HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 23 al 29 de Septiembre de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 12 de 13

ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: El 23, Mercurio como el Sol llega a Libra, tu zona de viajes y extranjero, estudios universitarios y trámites legales. Estarás muy enfocado en esos temas durante el próximo mes, sobre todo tratando de darle forma a una idea o plan que tienes en potencia y que aún no has hecho público pero que cada vez te convence más. Con Marte en tu signo te sientes con muchísima energía y seguramente con muchas obligaciones por hacer. No te abrumes, haz una cosa por vez. Amor: El 24, es la Luna Llena en Aries trayéndote la culminación de un ciclo en tu zona de la comunicación y traslados, quizá tengas decisiones que informar y/o conversaciones que encarar con tu entorno más cercano, hermanos, colegas y así tener claridad para tomar un nuevo rumbo en tu vida. Podrías sentir la inclinación a querer pasar más tiempo en tu casa o empezar a trabajar freelance desde tu hogar, lo que te da una idea de cómo se están presentando las cosas y por qué. Salud: Estás viviendo un pico energético en el que pasas muy rápidamente de ir a toda velocidad, a quedar agotado y en cama. Ve con calma, regulando el estrés. Consejo: Atento a no quedar demasiado fijo o apegado a querer tener la razón o buscando problemas donde no los haya. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)