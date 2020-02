© La Auténtica Defensa

Vigencia: 23 al 29 de febrero de 2020

página(s) : 12 de 13

ACUARIO (21/1 al 19/2) Comenzarás la semana sintiéndote optimista y lleno de energía. No obstante, se cruzarán en tu camino personas pesimistas, que se quejan de todo y que critican a todos. Aprende a poner límites para que ese tipo de personas no interfieran con tus energías. En el ámbito de los negocios, será una semana en la que deberás poner a prueba tu paciencia. Surgirá una excelente oportunidad para que tu emprendimiento comercial pueda crecer. Tú no querrás perder esta oportunidad e intentarás moverte rápido, sin embargo algunos de tu socios no estarán de acuerdo y se opondrán. Por muy frustrante que sea, deberás manejarte con calma y planear una estrategia que te permita llevar a cabo tus planes. En el ámbito laboral, las personas de este signo que tienen un trabajo en relación de dependencia deberán valerse esta semana de su intuición a fin de determinar en quiénes pueden confiar y en quiénes no. Si logras discernir adecuadamente podrás alcanzar tus máximas aspiraciones profesionales sin ninguna dificultad. En el terreno amoroso, está semana lograrás demostrarle a la persona que amas, a través de hechos y no de palabras, lo que sientes. Esto provocará que tu pareja vuelva a confiar plenamente en ti y que la relación pueda avanzar y consolidarse. Es una excelente semana para aquellos que quieran ser padres porque la presencia de Venus en este signo indica días de mucha fertilidad. Durante los próximos siete días las personas de este signo estarán favorecidas por una onda cósmica que los predispondrá a las reconciliaciones y a olvidar las viejas rencillas, sobre todo a nivel familiar.