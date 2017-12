HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 24 al 30 de Diciembre de 2017

ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: Saturno se despidió de tu zona social en grande, ahora que tienes ese compromiso de la gente (amigos, público, alumnos, equipo de trabajo, seguidores en redes) tendrás que ver cómo lo vas a aprovechar y hacia dónde diriges esos esfuerzos. Será clave tomar en cuenta que esa proyección debe ir alineada con tu propósito de alma, algo que realmente te complace y realiza como ser humano. Con Mercurio ya directo, tienes claro qué hacer, ya estás fuerte para tomar decisiones y comunicarlas. Amor: El 24, Venus ingresa a Capricornio tu zona de pasado y finales, indicando que principalmente conectes con vos mismo ya que es momento de disolver estructuras demasiado arraigadas que ya no funcionan, trabajes el inconsciente, inseguridades y miedos para sacarte esa coraza que no te permite sentirte del todo auténtico. Puede que hayas tenido una conversación incómoda pero liberadora, que de necesitar enmendar o retractarse ahora es buen momento con Mercurio ya directo para hacerlo. Amores ocultos y ex parejas podrán surgir y presentarse. Salud: Baja vitalidad, necesidad de recuperación física en cuestiones óseas, reumas, columna, esguince. Consejo: Sean precavidos con sus impulsos y reacciones emocionales, sepan pedir ayuda y cerrarán el año más alineados y sintiéndose más contenidos.