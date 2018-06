HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

fabiwolo@gmail.com

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 24 al 30 de Junio de 2018 [ Ir al inicio ]

página(s) : 12 de 13

ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: El 27, Marte, el planeta de la acción, retrograda en tu signo en tu zona de la personalidad. Si tienes la motivación de generar un cambio a nivel profesional, de entrevistarte para un nuevo puesto, cambiar de trabajo, esta es la semana para lograr al menos la conexión. Va a ser muy importante hacer un ajuste económico, de presupuesto para poder satisfacer tus nuevas necesidades. Esto significa un período de pausa para hacer una revisión en tus situaciones de estabilidad, vivienda y familia. Amor: El 28, es la Luna llena en Capricornio, en tu zona del inconsciente y pasado. Se activa tu habilidad para ver mentiras camufladas en medias verdades. Abre los ojos y entiende que no todo el mundo es quien dice ser. Quizás sea duro y complicado pero al final merecerá la pena sacar lo tóxico de tu vida sobre todo lo tóxico que pensabas que no lo era tanto como creías. Salud: Sentirte cómodo en tu ambiente laboral y enfocar tu tiempo en mejorar tus ingresos, favorecerá tu bienestar físico, ya que es ahora el momento de hacer esos cambios. Consejo: Es tiempo que los demás asuman responsabilidades y sobre todo que admitan errores. Tú tienes que evolucionar y si tu entorno no evoluciona quizás sea lo que tengas que cambiar. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)