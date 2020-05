© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 24 al 30 de Mayo de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 12 de 13

ACUARIO (21/1 al 19/2) La gente de Acuario se sentirá muy desganada esta semana. Te sientes muy agotado y sin energía para realizar ninguna de tus actividades. Ese cansancio está originado en problemas fisiológicos, realiza una consulta con tu médico lo antes posible para que puedas recuperar la vitalidad y la energía En el ámbito laboral, será una semana en donde aparecerán oportunidades inesperadas. Te sientes insatisfecho con las tareas que realizas en tu lugar de trabajo. No obstante, no has intentado buscar otros horizontes laborales debido al excelente grupo humano que te rodea y con los que tienes un vínculo muy estrecho Sin embargo, durante los próximos días surgirá una oportunidad, sin que la hayas buscado, para trabajar en una empresa en donde podrías desarrollar mejor tus habilidades profesionales. Los astros te aconsejan que no la desperdicies. En el terreno del amor, el hombre de Acuario vivirá una semana ideal junto a su pareja. Tu relación está atravesando un excelente momento, disfrútalo, vive plenamente el presente y no dejes que tus temores por el futuro te afecten. Por su parte, la mujer de Acuario no tendrá una semana tan buena como el hombre de este signo. Estás muy pesimista con respecto a todo lo que tenga que ver con el ámbito sentimental. Tus últimas relaciones han sido desastrosas y por eso te ha embargado el desánimo y la tristeza. Los astros te aconsejan que aproveches este tiempo de soledad para fortalecer tu salud emocional y para aprender a quererte y respetarte más. Cuando estés lista para el amor, el hombre adecuado aparecerá en tu vida sin necesidad de que lo busques. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)