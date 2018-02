HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 25 de Febrero al 3 de Marzo de 2018 [ Ir al inicio ]

ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: El 1, Luna llena en Virgo trayéndote culminaciones con temas económicos que tengas con otro, podrías estar saldando alguna deuda, terminando de pagar un crédito o recibiendo ganancias por inversión. Tu zona Piscis de trabajo y recursos te lleva a esforzarte por negociar lo que mereces. Podrías estar en un cambio de trabajo, emprendiendo proyecto de forma diferente, más creativa e innovadora o recibiendo alguna nueva propuesta de asociación o servicio de terceros. Amor: Con la acumulación de energía en Piscis en tu área de autoestima, puede que estés sintiéndote un poco confundido emocionalmente acerca de algún vínculo que no te responde como quisieras y sientes tirar la toalla al no ver que estén apreciando y valorando tu aporte y presencia. Trata de resolverlo a través del diálogo, expresando lo que sientes, siendo abierto y franco. Estás en la apertura de un ciclo de seis meses para desarrollar, mejorar y reinventar esa relación contigo mismo. No pierdas el norte, enfoca en tu corazón. Salud: Momento para centrarse en tu propia estima, valor y cuidado personal. Busca la actividad o herramienta para ahondar en esos procesos psicológicos más profundos que cooperen a tu transformación y bienestar. Consejo: No dejes 'pendientes' sin resolver, ya que eso se torna energía estancada, libera todo lo que tengas que saldar o cobrar.