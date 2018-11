HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 25 de Noviembre al 1º de Diciembre de 2018

ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: La temporada sagitariana arrancó junto a Júpiter, el planeta benefactor en su casa y Luna llena. Son eventos que estimulan tu eje social, verás que se incrementan las invitaciones a eventos y actividades de todo tipo. Con Marte en tu zona de trabajo e ingresos no vayas a gastar más de la cuenta por estos días. El 27 y 29, se unen el Sol, Júpiter y Mercurio, trayéndote alguna buena noticia y una cuota extra de energía e inteligencia para crecer en tus proyectos creativos y laborales. Aprovecha a destacarte, poniendo en práctica tu habilidad para resolver los conflictos y salir adelante. Amor: Con Mercurio retro vienen los reencuentros con amigos del pasado y hasta con amores platónicos que no veías hace tiempo. Bajo la influencia de la Luna Llena en Géminis se ilumina tu zona de romance, diversión e hijos, ya es tiempo de salir un poco de esa rutina que a menudo te atrapa y te agobia. Noticias esperadas que alegran tu corazón. Salud: Mantén esa armonía que has logrado entre tus emociones y pensamientos, centrándote en tus habilidades, fortaleciendo tus virtudes. El 30, Urano, tu regente se opone a Venus, atento a los exabruptos y a las malas interpretaciones en relaciones. Consejo: Avanza sin miedo al futuro. Préstale mucha atención a tu intuición, que rara vez se equivoca.