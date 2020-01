© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 26 de Enero al 1º de Febrero de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 12 de 13

ACUARIO (21/1 al 19/2) La presencia de Marte en la casa 3 indica que será una semana bastante difícil con respecto a las relaciones entre padres e hijos. Estarás con muy poca paciencia y eso desencadenará peleas por nimiedades, sobre todo si tus padres son personas mayores. Durante los primeros cinco días de esta semana, ten mucho cuidado con las boletas de impuestos o los papeles de índole jurídica que tengas que firmar. No es un momento propicio para hacer ninguna adquisición importante, si tenías pensado comprar un inmueble espera por lo menos hasta la semana que viene. En el ámbito laboral, comienza para ti un período de mucha precisión, prolijidad y exactitud en el desempeño de tu trabajo. Tendrás mucho poder de concentración y podrás trabajar durante horas sin disminuir el rendimiento ni la calidad de tu labor. Durante esta semana podrás finalmente encontrar una solución exitosa, a un problema laboral que te había preocupado durante mucho tiempo. Sin embargo, aunque tu desempeño será excelente te costará mucho relajarte porque estarás muy a la defensiva. Sentirás que tu puesto de trabajo no está seguro y por eso reaccionarás de forma agresiva aún con los compañeros de trabajo que desean ayudarte. Es una buena semana para que aprendas a manejar tus miedos de una forma más saludable e inteligente. En cuanto a la salud, empezarás a darle más importancia al cuidado de tu cuerpo y de tu mente. No será un cambio abrupto, comenzarás de a poco a incorporar hábitos saludables y a erradicar hábitos nocivos. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)