ACUARIO (21/1 al 19/2) ACUARIO - Frente a una semana que les será complicada, los acuarianos deberán mantener sus rutinas activas. La posición del planeta marte sobre el signo va a hacer que estén más dispersos que lo habitual. Les va a costar rendir en sus trabajos y eso no es habitual en ustedes. Pero no se preocupen que solo durará unos días y luego volverán a la normalidad. Siempre suelen cumplir con la palabra y las promesas para con los demás, sin embargo cuando se trata de cosas para ustedes mismos cualquier excusa vale para dejar todo para más adelante. Es un buen momento para anteponer los intereses propios al de los demás. En lo sentimental la confusión va a ser una nota dominante esta semana. Van a tener sentimientos enfrentados hacia sus parejas, si la tienen, porque no están circulando ambos por el mismo camino. Si no tienen pareja todavía no será esta semana un buen momento para encontrarla, ya que no sienten para nada que es lo que los pone felices o plenos.