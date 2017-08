Un stellium en tu octava casa representa un desafío no sólo para tu propia persona sino también para tu pareja, amantes, o exparejas: Procura no agobiar a todos con tus deseos. Mercurio retrógrado en tu octava casa no resulta una posición atractiva: las relaciones íntimas podrían actuar como catalizadoras de una crisis, recayendo luego en replanteos y renovación. El recorrido de la Luna: hasta el 28 transitará por tu décima casa, activando oportunidades en el ámbito profesional, siendo un buen momento para gestiones que requieran diplomacia y tacto. El 29, 30 y 31 lo hará por la 'casa 11', generando fluctuaciones en tus objetivos de largo plazo o ambiciones, acorde con tus estados de ánimo. El 1º y 2 de septiembre la Luna transitará por tu 'casa 12', siendo recomendable algún momento de relajación para mantener tu equilibrio y paz interior. En cuanto a los amores: Venus ingresa en tu séptima casa, donde se mantendrá por más de 20 días, llevando a reflexionar acerca del rol de la pareja en tu propia felicidad; anhelando una relación placentera en caso de no tenerla. Debes evitar apoyarte demasiado en tu pareja sin ofrecer nada a cambio.