ACUARIO (21/1 al 19/2) Feliz cumpleaños! - Trabajo: Desde que inició enero tienes ganas de arrancar con algo, de hacer un viaje o simplemente cerrar un negocio pero por una cosa u otra, no se había podido. A partir de esta semana ya estarás listo para superar ese bloqueo y arrancar definitivamente con eso que tienes en mente desde hace días. Apertura y claridad. Con el Sol y Mercurio, ambos en tu signo, sentirás como esa etapa difícil que empezó a mitad del año pasado, por fin se concluye y abre el camino a una nueva etapa mucho más próspera en todos los sentidos. Amor: El Eclipse con Luna Llena en tu zona de pareja y relaciones importantes, te está abriendo un poderoso portal para compartirlo con alguien más. A su vez, la influencia de la unión entre Venus y Júpiter, aportan su energía positiva, dotándote de afecto y sexualidad en dosis perfectas. Si surgen ansiedades, dudas e inseguridades, no te apresures a tomar decisiones, más viene intenta observar el panorama objetivamente, para así focalizar mejor en aquello que necesitas resolver. No sobredimensiones. Salud: Contarás con energía extra. Cuida no caer en excesos ni tener reacciones desmedidas. Canaliza haciendo actividades y mucho ejercicio. Consejo: Atento a las señales y encuentros sorpresivos. Amistades y seres queridos pueden aportar valiosos contactos para alcanzar tus metas y propósitos.