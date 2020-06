© La Auténtica Defensa

Prohibida la reproducción total o parcial.









Vigencia: 28 de junio al 4 de Julio de 2020 [ Ir al inicio ]

página(s) : 12 de 13

ACUARIO (21/1 al 19/2) Las personas de Acuario recibirán esta semana un llamado de atención que las obligará a ocuparse de su cuerpo y de su salud. Tu vida sedentaria está haciendo estragos en tu organismo. Deberás incorporar el ejercicio a tu vida de forma permanente si no deseas tener serios problemas de salud en un futuro no tan lejano. En el ámbito de laboral, esta semana estarás muy inspirado y crearás proyectos muy buenos. No obstante, el inconveniente es que tal vez sean demasiado avanzadas y por este motivo no sean valoradas por tus superiores cuando se los presentes. Los astros te aconsejan que no te des por vencido, recurre a las personas que necesites para obtener los conocimientos que te hagan falta con el objetivo de llevar a la práctica tus ideas. Busca a gente que te ayude y verás como lograrás concretar tu proyecto exitosamente En el ámbito económico, será una semana de arrepentimientos. Durante los próximos días las personas de este signo se arrepentirán inútilmente de las compras que han realizado durante los últimos meses. El elevado monto de los resúmenes de tus tarjetas de crédito te hará tomar consciencia de que has afectado toda tu economía con tus imprudencias. Para solucionar el problema buscarás un ingreso extra. Sin embargo, en el fondo tú sabes bien que el problema no son tus ingresos, sino tu incapacidad para administrarlos. Tener mayores recursos no solucionará tus problemas, sino que te creará otros porque cuanto más tengas más vas a gastar. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)