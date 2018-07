HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 29 de Julio al 4 de Agosto de 2018

ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: Eres en cierta forma protagonista estos días pues ocurrió el último Eclipse Lunar en tu signo junto al Nodo Sur y Marte Retro. Significa que es un evento sumamente personal que se relaciona con las áreas más privadas de tu vida. Evita las inversiones, los proyectos independientes, movimientos bancarios y trámites importantes. Hay muchos planetas retrogradando y eso indica que, aunque te estés dando cuenta de todo, no es momento de actuar aún. Hay que procesar, planificar y esperar el momento adecuado así que no te estreses en vano. Amor: El Sol y Mercurio indican que esa persona importante está ahí para ti aunque esté en silencio o algo distante. Puede que tome tiempo el acercamiento o que las conversaciones no estén fluyendo como quisieras pero es que Mercurio está retro por lo que hazte de paciencia. Este período te mostrará la otra cara de algunos puntos de vista que antes defendías radicalmente, por eso es bueno reconsiderar, revisar y cambiar de opinión tanto en el marco de situaciones familiares como en la pareja. Salud: El cuerpo todo lo registra y son muy probables los dolores de cabeza o subidas de tensión, así que a respirar, relajarse, hidratarse y comer sano. Consejo: No seas tan duro contigo mismo ya que lo importante no es equivocarse sino darse cuenta y crecer en consecuencia. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)