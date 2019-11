© La Auténtica Defensa

Será una semana de reflexión y de autocrítica. Las últimas semanas has estado relegando trámites importantes como pago de impuestos, de servicios y de tarjetas de crédito. Durante los próximos días todos esos asuntos que dejaron para después se les vendrán encima y en muchos casos tendrán que pagar casi el doble de lo que hubieran tenido que pagar si abonaban a tiempo. Ese desorden no es bueno y lo único que provoca es estrés y pérdidas a nivel económico. Es hora de que asumas la vida como un adulto y que dejes de comportarte como un adolescente. No será es una buena semana para que los hombres y mujeres de este signo firmen ningún tipo de documentos, sobre todo divorcios. Con respecto a la salud, esta semana comenzará un período en el que a las personas de Acuario les será más fácil abandonar hábitos que eran sumamente nocivos para su salud. En el terreno del amor, durante esta el hombre de Acuario deberá dejar la desidia con respecto a su pareja. Están atravesando un momento de mucha estabilidad y eso los ha transformado en cómodos. Es decir, ya no se esmeran en sorprender y agasajar a sus parejas. Cuidado, no se dejen estar porque el amor es una planta que se riega todos los días. Para los que no tienen pareja existen muchas probabilidades de que comiencen un romance, seguramente con alguien del signo de Leo o de Virgo. Será un amor a primera vista y con el tiempo podrán construir una relación muy linda junto a ellos.