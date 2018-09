HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 30 de Septiembre al 6 de Octubre de 2018

ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: Etapa clave para compartir, proyectar y plasmar tus ideas en acción. El efecto del plenilunio impacta tu zona de comunicaciones y relaciones cercanas. Por la presencia de Quirón, podrías decir o recibir palabras extremadamente francas, cuestiones que se ponen muy claras con alguien para resolver o ajustar una situación que quizá se estaba saliendo de curso. En ese caso, trata de no tomarte la forma de manera personal y quédate con el mensaje que seguramente será muy útil. Amor: Será importante mantener la mente unida al corazón para crear una combinación beneficiosa en tu vida amorosa. Pues por muy grande que sea el amor muchas veces si no puedes mantener una buena comunicación, sincera y abierta o estar ambos enfocados en la misma dirección, no sirve de nada. La complicidad es esencial para funcionar con eficacia y fluidez. Para eso es necesario un proceso para encajarla y colocarla correctamente. No te apresures, sitúate con firmeza en tu lugar, cuestionándote con honestidad tus verdaderos anhelos y deseos. Salud: Hay una idea liberadora en tu mente a punto de madurar en una acción concreta. Eso acelera tu corazón pero no pierdas de vista los pequeños detalles. Consejo: Deberás enfocarte en develar esa serie de pautas que existen en tu interior y no están visibles. Verás que al deshelarlo, poco a poco todo empieza a fluir.