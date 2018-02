HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 4 al 10 de Febrero de 2018

ACUARIO (21/1 al 19/2) Feliz Cumpleaños! Trabajo: Desde agosto pasado que vienes trabajando para sacar a flote una relación a nivel de sociedad. Sería beneficioso si aún no lo hiciste tener esa conversación importante para no quedarte sin manifestar incomodidades que necesitas expresar y así poder cerrar bien el ciclo. Ya sea porque deciden tomar rumbos diferentes o comienzan una nueva etapa más consolidados. Período de mucha confianza y seguridad en ti mismo, tu espíritu innovador te impulsará a relucir tu talento y serás reconocido. Amor: Has pasado por el desafío del Eclipse de Luna llena en Leo, tu opuesto, dejándote extra sensible. Será necesario ahora balancear tus emociones y el mal ánimo que este fenómeno pudo haberte generado, de a poco todo va volviendo a la normalidad. Si te ha tocado soltar posiciones, actitudes, opiniones o maneras de hacer las cosas en pro de tu relación ten certeza que perder cosas que son del ego no altera tu individualidad ni la lealtad contigo mismo. Salud: Hay mayor bienestar que el mes pasado ya que has tomado consciencia de la necesidad de cuidar más de tu cuerpo. Atiende y contrarresta tu carácter un tanto alterado. Consejo: Confía en tu autenticidad y excentricidad mostrándote tal cual eres y recibirás lo que esperabas. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)