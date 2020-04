© La Auténtica Defensa

ACUARIO (21/1 al 19/2) En el terreno del amor, los hombres y mujeres de Acuario estarán esta semana sumidos en la melancolía debido principalmente a sus problemas de pareja. Tu relación lleva muchos años y de a poco se ha ido desgastando. Ya no hay pasión en la pareja y la comunicación entre ustedes es casi nula. Sientes mucha tristeza al pensar que todo se ha terminado y que no hay forma de solucionar las cosas. Sin embargo, esta semana descubrirás que todavía hay esperanzas de salvar la relación porque todavía los une un gran sentimiento. No obstante, para que las cosas funcionen, tanto tú como tu pareja deberán estar dispuestos a realizar cambios y a ceder en algunos aspectos. En el ámbito de las finanzas y los negocios, será una semana excelente para realizar reestructuraciones tanto a nivel edilicio como a nivel humano. Te has dado cuenta que tu emprendimiento comercial necesita revitalizarse y para ello necesitarás hacer cambios tendientes a renovar la imagen de tu negocio ante los clientes. Te sentirás embargado por un espíritu nuevo y también querrás realizar cambios positivos en tu forma de vida. Por ello, comenzarás a practicar actividades físicas y artísticas que te harán muy bien tanto física como emocionalmente. Además, las modificaciones de tus hábitos te ayudarán a combatir un posible problema de tiroides, al que las personas de este signo estarán expuestas durante los próximos meses. En el ámbito laboral y profesional, será una semana muy propicia para aprender e incorporar conocimientos a través de cursos o conferencias.