HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 5 al 11 de Agosto de 2018

ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: El 8, Mercurio retro se une al Sol en Leo y las relaciones importantes de tu vida se pueden tornar algo confusas, quizá te enteras de un secreto que te estuvieron ocultando o más bien la actitud de ese socio o colaborador te hace sospechar que no te está contando todo. Ten en cuenta que sea lo que sea que descubras o presientas, no es la información completa, así que no saques conclusiones apresuradas. El resto de la historia saldrá a la luz un poco más adelante y te das cuenta que no es tan terrible como pensaste, paciencia. Amor: El 6, Venus ingresa a Libra en tu zona del extranjero, relaciones a distancia o distanciadas. Los acuerdos, negociaciones y la diplomacia se destacan durante este período. El 11, es el Eclipse de Sol en tu signo opuesto, Leo, tu zona de pareja, tiempo propicio para iniciar nuevos vínculos o redefinir los ya existentes. Tomas una mayor conciencia de la necesidad de una persona significativa en tu vida para apoyarte y compartir. Salud: Toda la energía del eclipse pasado en tu signo empieza ahora a manifestarse, al tratarse de un proceso emocional, te sentirás abatido, con agotamiento y necesidad de diálogo. Consejo: Establecer contactos y hacer algo público, es propicio con la Luna Nueva en Leo, también para renovar tus relaciones.