ACUARIO (21/1 al 19/2) El insomnio es un problema recurrente últimamente y lo seguirá siendo. Quizás necesiten recurrir a un profesional que pueda hacer que el problema ceda y poder descansar adecuadamente, como hace tanto no lo hacen; aunque el problema real es mucho más complejo que una simple píldora. La relación de pareja está desacoplada, es decir, alguno de ambos está siendo demasiado posesivo sobre el otro y termina dañando la relación. Es hora de poner las cosas en orden y conversar sobre el tema para equilibrar las fuerzas. Una reunión familiar será muy importante porque hará que revivan situaciones agradables, que por diversas razones, hacía rato no disfrutaban. En lo laboral la situación es bastante inestable, pero es imprescindible no dejarse afectar por ello más de lo debido. Terminando la semana muchas cosas que parecerían problemas insalvables, dejarán de estar en la agenda porque se habrán resuelto.