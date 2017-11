Paciencia, es la única manera para que todas las cosas que están dando vueltas no les genere un inconveniente sino un aprendizaje para avanzar sobre lo nuevo. Trabajo: El 5, Mercurio en Sagitario, te apuntala en todo lo que ya dejaste atrás por decisiones importantes que tomaste en relación a tu imagen pública o profesión, ahora estarás viendo mucho más claramente tu rumbo de destino. Asesórate y ve con cautela, midiendo cada paso en asuntos legales y en la administración de tu propia economía. Fíjense prioridades. Para firmas de contratos, acuerdos que negociar, se recomienda actuar antes del 14. Amor: Prudencia en sus relaciones. Apelen a la comunicación, al buen entendimiento y a la comprensión mutua. Esto les brindará un buen ámbito con sus relaciones de pareja, con familia y amistades. Si surgen desacuerdos no se queden atrapados en los problemas, hay un 'nuevo yo' forjándose en ti, que te lleva a indagar profundo y de ahí resurgir. Si has tomado decisiones y despejado dudas ya estarás listo para expandirte aún más hacia tus sueños, emprendiendo nuevos horizontes tanto en convivencia con otro como de forma evolutiva-individual. Salud: Cuiden su energía y no se desalienten ante las adversidades, contrarresten con hábitos saludables y no se cierren a la ayuda externa. Consejo: Deberán tener sus cinco sentidos despiertos para sostener, contener y consolidar todo lo construido. ¡Adelante!