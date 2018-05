HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 6 al 12 de Mayo de 2018

ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: Tu zona de carrera profesional, prestigio y metas a largo plazo son temas claves que en este momento están mostrando todo el trabajo que has puesto en forma de logros o reconocimientos bien merecidos. También se destaca el proceso que vienes consolidando de manera personal con una relación comercial muy importante para tu crecimiento. Podrían surgir algunos despistes o confusiones en asuntos de dinero o transacciones, pon atención. Con Mercurio en Aries el momento es óptimo para agilizar trámites, pedir aumento, planificar entrevistas, pagar deudas, viajar. Amor: El 7, es la Luna menguante en tu signo aportándote mayor seguridad, lucidez y gran orientación para terminar de salir de situaciones difíciles, destrabar conflictos y tomar decisiones importantes ya sea en relación con amistades o en grupos de pertenencia. Venus en tu zona de amor y romance te abre la puerta a vivir el placer, todo tu potencial estará disponible para encontrar momentos de alegría y diversión. En la pareja, sean menos exigentes y más tolerantes. Salud: Sé un poco más ecuánime estos días para no tirar por la borda la estabilidad y paz interior conseguida. Canaliza tu energía creativamente o con actividad física. Consejo: Contemplar la situación desde otra mirada te ayudará a llevar tu proceso de maduración por buen camino. NO tomes decisiones apresuradas por impulso. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)