ACUARIO (21/1 al 19/2) Esta semana la gente de Acuario sentirá la necesidad de dedicarse más a su aspecto físico. Comenzarán una dieta de desintoxicación y un rutina de ejercicios que no sólo los ayudará a mejorar el estado de ánimo sino que además les levantará la autoestima. De a poco irán cambiando la actitud que tienen ante la vida, te sentirás más seguro y empezarás a hacerte respetar. Sin embargo, puede que tu pareja no esté contenta con este cambio e intente sabotearlo. Es un buen momento para que te preguntes si deseas estar al lado de alguien que se opone a hagas algo que te hace sentir tan bien. En el ámbito laboral te sentirás completamente desmotivada. No recibes ningún tipo de felicitación o incentivo por parte de tus superiores por el esmero y la dedicación que le pones a tu trabajo. Esta situación continuará por un par de meses, pero luego se producirán cambios en las autoridades más altas de la empresa en donde trabajas y a partir de entonces comenzarás a ser reconocida y recompensada. En el terreno amoroso, el hombre de Acuario deberá tener esta semana mucha paciencia a su pareja porque no tendrá un buen día. No la enfrentes, deja que hable y evita discusiones. Su estado anímico exaltado es circunstancial y todo volverá a la normalidad en unos días. Por su parte, la mujer de Acuario tomará conciencia esta semana que ha descuidado mucho a su pareja y los próximos días serán ideales para compensarla. Planea una cena romántica para que puedan reencontrarse y reavivar la llama de la pasión, porque también has estado bastante fría en el aspecto sexual.