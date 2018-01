HOROSCOPO SEMANAL Por Fabiana Wolodarsky

Vigencia: 7 al 13 de Enero de 2018

ACUARIO (21/1 al 19/2) Trabajo: Con la unión Marte/Júpiter, tu zona profesional y de metas a largo plazo es un tema central ya que te da una gran oportunidad laboral, obtener un ascenso o lograr el reconocimiento por el trabajo realizado. Urano, tu regente despertó en Aries y te avisa que tienes hasta mayo para terminar de cerrar los procesos relacionados con escritos, contratos, estudios. A partir de allí comienza un nuevo ciclo de 7 años y debes prepararte para echar raíces, mudarte, construir vivienda, enfrentar asuntos del pasado, sanar la relación con tu familia. Amor: Para parejas estables, sostener y mostrarse siempre dispuesto a incluir al otro en sus proyectos será la clave para que la relación prospere. Buen momento para dialogar sobre las oportunidades que se presentan para concretar planes a largo plazo. Días de disfrute y pasión, buscarán al máximo expresar su potencial sensible y motivador. No te demores en ir por lo que deseas, emprende el camino con decisión y seguro de ti mismo. Salud: Lo más recomendable es que te cuides en especial el sistema digestivo, que digas no al alcohol y al tabaco, reduzcas tu vida social y descanses. Consejo: Necesitas un cambio en tu calidad de vida, en tu rutina cotidiana y hábitos. Página anterior (11/13) - Página siguiente (13/13)