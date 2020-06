© La Auténtica Defensa

Vigencia: 7 al 13 de Junio de 2020

ACUARIO (21/1 al 19/2) Esta semana la gente de Acuario hará interesantes descubrimientos referido al área de los negocios. Comenzarás la semana dándote cuenta que has perdido autoridad dentro de tu propio emprendimiento comercial. Tienes empleados que trabajan para ti desde hace mucho tiempo y son eficientes. Sin embargo, tomarás conciencia de que has delegado mucho en ellos. Tú eres el dueño y por lo tanto eres quien tiene el poder para tomar las decisiones. Con el objeto de evitar mayores inconvenientes en un futuro cercano, habla con tu personal y deja en claro cómo funciona tu negocio. En el ámbito laboral, será una excelente semana para las personas de Acuario que estén sin empleo. Si no tienes trabajo será una semana apropiado para intensificar la búsqueda y mandar currículum. Por otra parte, los acuarianos que ya estén trabajando recibirán una oferta laboral para cambiar de lugar de trabajo. Piénsenlo bien porque esa oferta no será conveniente para ustedes. En el terreno amoroso, el hombre de Acuario tendrá amargas novedades esta semana. Estás aferrado a una ilusión, hace planes para un futuro con la persona que amas pero lo cierto es que ella no tiene ni entusiasmo ni interés por compartir su vida contigo. Los astros te indican que lo que tú sientes hacia esa mujer no es amor, es una obsesión, la cual te está perjudicando muchísimo. Esta semana es clave porque finalmente entenderás lo que está sucediendo en tu relación. Sin embargo, cuando el dolor y la desilusión hayan pasado, encontrarás a una mujer espectacular con la que podrás ser feliz.